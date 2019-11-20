Son Dakika Haberleri: İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede
Son Dakika 3. Sayfa İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede - Son Dakika

İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede

6 saat önce

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanlarının sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede, System.String[]

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanlarının sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti. İfadeleri alınan iki zanlı serbest bırakıldı.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "19/11/2019 tarihinde sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan re'sen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan 1981 doğumlu C.Y. ve 1989 doğumlu Ç.G. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır." - ADANA

Başsavcı, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim
Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanları için savcılık devrede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]