İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

16.03.2022 15:51
İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından İslam dinine, Müslümanlara hakaret eden ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Deniz Furkan Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iş yapan Kalkavan Grup'un çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından İslam dinine, Müslümanlara hakaret eden ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Deniz Furkan Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iş yapan Kalkavan Grup'un çalışanı olduğu ortaya çıktı. Talu'nun Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya da sosyal medyada övgüler yağdırdığı görüldü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dini değerleri hedef alan Deniz Furkan Talu hakkında CİMER'e çok sayıda şikayet geldi. Ardından şahıs hakkında 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Talu'nun sosyal medya hesabından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak' şeklinde paylaştığı, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da iş yapan Kalkavan Grup çalışanı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı
İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı
İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı
İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hakaret, Medya, İslam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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