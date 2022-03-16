İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

16.03.2022 16:23

İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı İbadethaneye hakaret eden Furkan Deniz Talu hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medyadan hebası üzerinde İslam dinine, Müslümanlara hakaretler eden ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma...

İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

İbadethaneye hakaret eden Furkan Deniz Talu hakkında soruşturma başlatıldı

İSTANBUL - Sosyal medyadan hebası üzerinde İslam dinine, Müslümanlara hakaretler eden ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan Furkan Deniz Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na iş yapan Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı. Talu'nun Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili Şafak Yayla'ya ise sosyal medyada övgüler yağdırdığı görüldü.

Deniz Furkan Talu isimli şahıs, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dini değerleri alenen hedef aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından CİMER'e şikayet edilen Talu hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Talu'nun sosyal medya hesabından görevi başında şehit edilen Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden biri olan Şafak Yayla'nın fotoğrafını 'seni çok seviyoruz Şafak şeklinde paylaştığı, İslam dinine ve Müslümanlara hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu görüldü. Talu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na da iş yapan Kalkavan Grup çalışan olduğu öğrenildi.

İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı
İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

YORUMLAR
500
'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı 'Bataklık' operasyonunda gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı Düzce'de darp ve tehdit şikayetinin tarafları SMA hastasına bağış şartıyla uzlaştı İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet, Hakaret, İslam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: İslam dinine hakaret eden şahsın Kalkavan Grup çalışanı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement