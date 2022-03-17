İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama - Son Dakika
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İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama

17.03.2022 12:49

İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama Sosyal medya hesabından İslam dinine, Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir açıklama yaptı.

İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama

İSTANBUL - Sosyal medya hesabından İslam dinine, Müslümanlara hakaret eden Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kısa bir açıklama yaptı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada "Şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli aranmaktır" denildi.

Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesaplarından İslam dinine ve Müslümanlara hakaret edip Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katiline ise methiyeler düzdüğü ortaya çıkmasının ardından infiale neden olmuş ve haber organları tarafından haberleştirilmişti. Deniz Furkan Talu'nun sosyal medya hesaplarından İslam'a ve Müslümanlara sürekli hakaret etmesine ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katili DHKP-C'li Servet Yayla'ya methiyeler düzmesine rağmen şahısla ilgili haberler çıkana kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmadığı ortaya çıktı.

İslam dinine ve Müslümanlara yapmış olduğu hareketlerle infiale yola açan Deniz Furkan Talu hakkında İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 'Şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş olup kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli aranmaktır' denildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi tarafından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Deniz Furkan Talu'nun Savunma Sanayii'ne parçalar üreten Kalkavan Group'da çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama
İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama
İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama
İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İslam dinine hakaret şahıs hakkında Savcılıktan açıklama - Son Dakika


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