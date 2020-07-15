İslam dinine ve Hz. Muhammet'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri, Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammet'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı.

İslam dinine ve Hz. Muhammet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli gözaltına alındı.

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