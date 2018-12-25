İslam Dünyasındaki Engellilerin Sesi Beyazay Olacak

İslam dünyasındaki engellilerin sesini duyurmak, yapılan güzel çalışmaları paylaşarak refah seviyesini artırmak amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde İslam Dünyası Beyazay Teşkilatı kurulacak.

AYŞE YILDIZ - İslam dünyasındaki engellilerin sesini duyurmak, yapılan güzel çalışmaları paylaşarak refah seviyesini artırmak amacıyla Türkiye'nin öncülüğünde İslam Dünyası Beyazay Teşkilatı kurulacak.



Türk-Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) ile Türk-Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN) tarafından Antalya'da düzenlenen "4. Uluslararası TASCA Forumu"nda engellilere yönelik de çalışma gerçekleştirildi.



Suudi Arabistan'dan Tunus'a, Sudan'dan Filistin'e, Kuveyt'ten Nijerya'ya 30 ülkeden, aralarında bilim insanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının da bulunduğu 220 katılımcının yer aldığı forumda, İslam Dünyası Beyazay Teşkilatı kurulmasına karar verildi.



Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak teşkilat sayesinde İslam ülkelerindeki engeller, eğitimden sağlığa, sosyal etkinliklerden istihdama kadar her alanda seslerini duyurulabilecek. Teşkilat aynı zamanda yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu görevini üstlenecek.



Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı ve İslam ülkelerinde, insanlığın "engellilerin aciz olduğunu, pek bir şey yapamayacaklarını ve toplumun en alt kesiminde olduğunu" zannettiğini dile getirdi.



Böyle bir hayatın dizayn edilmesinin değerlere ve İslam medeniyetine aykırı olduğunu anlatan Ayva, bu nedenle TASCA'nın önerisi kapsamında İslam Dünyası Beyazay Teşkilatını kurarak insanlığı bilgilendireceklerini ifade etti.



Ele ele vererek engellilerin sağlık, bilim, sosyal ve iş hayatı, temel hak ve özgürlükleri, hürriyetleri noktasında medeniyetin bakış açısını bütün insanlığa anlatmak gerektiğini vurgulayan Ayva, engelli insanların şartlarının iyileştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.



"Kızılay gibi İslam dünyasının teşkilatı olacak"



Engellilerin, insan onuruna yaraşır bir hayata sahip olmak ve daha iyi şartlarda çalışmak istediğini bildiren Ayva, "4. Uluslararası TASCA Forumu'nda harika bir karar çıktı. 30 ülkeden katılımcılar teşkilatın kurulması için dilekçe sundu. Bu hafta çalışmalara başlıyoruz. İslam dünyasındaki engellilerimiz de Türkiye üzerinden sesini duyurabilecek." diye konuştu.



Ayva, İslam Dünyası Beyazay Teşkilatının, Kızılay gibi İslam dünyasının teşkilatı olacağını ifade etti. Gelişmeden duyduğu mutluluğu aktaran Ayva, şunları söyledi:



"İslam dünyasındaki engelliler de Beyazay teşkilatı çatısında sesini duyurabilecek. Her ülkede Beyazay teşkilatları olacak. Onlar yıllık toplanacaklar, kendi araştırmalarını, çalışmalarını, hayata geçirdikleri projeleri bir araya getirip yine başka ülkelerdeki engelli kuruluşlarıyla karşılaştırıp daha iyisini birbirleriyle paylaşacaklar. Yani tecrübe, iyi pratiklerin paylaşımı gibi çalışmalar olacak. Birbirimize proje, fikir, ekonomik yardım, imkan paylaşımı gibi yollarla da destek olacağız. Bu aynı zamanda bir yardımlaşma ve dayanışma kuruluşu da olacak. Böylelikle daha iyi şartlara ulaşmayı hedefliyoruz."



Teşkilatın çalışmaları sayesinde engellilerin daha iyi imkanlara sahip olabileceğine işaret eden Ayva, teşkilatın büyük bir organizasyon olacağını, belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını kaydetti.

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