Son Dakika Haberleri: "İslam dünyasındaki sorunlar diyalog ve istişareyle çözülmeli"
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"İslam dünyasındaki sorunlar diyalog ve istişareyle çözülmeli"

4 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Muhammed Kureşi Neyyas, İslam dünyasında sorunların diyalog ve istişareyle çözülmesi gerektiğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Muhammed Kureşi Neyyas, İslam dünyasında sorunların diyalog ve istişareyle çözülmesi gerektiğini söyledi.
Neyyas, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen bir günlük istisnai İcra Komitesi Toplantısı'nın açılış konuşmasında "İslam dünyasındaki fitne ve gerilimlerle mücadele diyalog ve istişareyle olmalıdır." dedi.
Detay vermeksizin İslam dünyasında yaşanan krizlerin çözümü için istenilen şeyin diyalog ve istişare anlayışının kökleştirilmesi olduğunu vurgulayan Neyyas, İSİPAB'ın İslam ümmetinin birliği ve halklar arasındaki bölünme ve ayrışmanın sonlandırılması için önemli rol oynayabileceğini söyledi.
Öte yandan davet edilmesine rağmen toplantıya İran'dan herhangi bir heyetin katılmaması dikkati çekti. İran, 11 Mart'ta Fas'ta düzenlenen birliğin bir başka toplantısına da katılmamıştı.
Merkezi İran'ın başkenti Tahran olan İSİPAB, 17 Haziran 1999'da kurulmuştu.
İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamento, Fas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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