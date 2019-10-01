Son Dakika Haberleri: İslam düşmanı sağcı yazara "ayrımcılığa teşvik ve kamuya açık hakaret" soruşturması
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İslam düşmanı sağcı yazara "ayrımcılığa teşvik ve kamuya açık hakaret" soruşturması

1 saat önce

Fransa'da sık sık polemik oluşturan ve İslam düşmanlığı ile tanınan yazar Eric Zemmour hakkında soruşturma açıldı.

İslam düşmanı sağcı yazara

Fransa'da sık sık polemik oluşturan ve İslam düşmanlığı ile tanınan yazar Eric Zemmour hakkında soruşturma açıldı. Yazar hakkında "ayrımcılığa teşvik ve kamuya açık hakaret" soruşturması başlatıldı.


Sık sık aşırı sağcıların etkinliklerine katılan ve ırkçıların desteğini toplayan polemik yazar Eric Zemmour hakkında Paris Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Zemmour İslam ve göçle alakalı "ayrımcılığa teşvik eden ve kamuya açık hakaret içeren sözler sarf etmekle suçlanıyor. Aşırı sağ partisi Ulusal Birleşme (RN) lideri Marine Le Pen'in siyasetçi yeğeni Marion Marechal Le Pen ile birlikte Cumartesi günü TV'de canlı yayınlanan "Sağın Kongresi" etkinliğinde konuşma yapan Zemmour'un İslam ve göç temalı konuşmalar yaptığı öğrenildi. Fransız LCI kanalında canlı verilen konuşmasında ayrımcılığa teşvik edici sözler olduğu ve kamuya açık şekilde bazı etnik ve dini gruplara yönelik hakaret oluşturacak ifadeleri bulunduğu öğrenilen Zemmour hakkında başlatılan soruşturmanın İnsanlara Karşı Suçlarla Micadele birimi BEDP'ye teslim edildiği bildirildi.


Öte yandan, daha önce birçok kez İslam karşıtı sözleri sebebiyle hakkında soruşturma açılmış Zemmour'un konuşmasını veren LCI kanalının özür bildirisi yayınladığı öğrenildi. - PARİS

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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