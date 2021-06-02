'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı - Son Dakika

'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı

Prof. Dr. Ömer Türker'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığını söylediği 'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı.

Prof. Dr. Ömer Türker'in uzun yıllardır üzerinde çalıştığını söylediği 'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı. Metafizik teorilerin temel kavramlarından tarih içindeki gelişim süreçlerine kadar ele alındığı belirtilen 'Metafizik' kitabı yayımlandı.

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

Prof. Dr. Ömer Türker'in 'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı olan ve üç cilt halinde yayımlanan 'Metafizik' ile İslam düşünce tarihinde kelamcılar, süfiler ve filozoflar tarafından geliştirildiği metafizik teorilerin temel kavramlarını, önermelerini, tespit edilebildiği kadarıyla tarih içinde gelişim süreçlerini ortaya koymayı amaçlandığı belirtildi.

"EKOL VE TEORİ TANITILIYOR"

Ketebe Yayınları tarafından basılan ve üç ciltten oluşan eserin iki grupta toplanmış metinlerden oluştuğu ifade edildi. Gruplarla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Birinci gruptakiler, kelam, felsefe ve tasavvuf dahilinde bulunan ekollerin bütüncül bir tasavvurunu vermeyi amaçlıyor. Ekol yazılarında önce ekolun çıkmasına sebep olan amillerin tahlil edildiği tarihsel arka plan, ekolun temel iddiaları, diğer ekollerden ayrışmasını sağlayan görüşleri, yöntemi, takipçileri ve eleştirmenleri anlatılıyor."

"İkinci grup yazılar ise anlatılan ekollerin metafizik teorilerinden oluşuyor. Teori yazılarında önce teori hakkında bütüncül tasavvur veren bir girişten sonra teorilerin çözmeyi amaçladığı sorun, temel iddiası, ana kavramları ve önermeleri, taraftarları ve eleştirmenleri ve tarih içindeki dönüşümleri anlatılıyor. Her iki gruptaki yazıların başında ekolu ve teoriyi tanıtmayı amaçlayan birer giriş kartı yer alıyor."

"GENEL OKUYUCUYA HİTAP ETMESİ AMAÇLANDI"

Görüşlerin teoriler halinde anlatılmasının sebebinin uzmanların dışında genel okuyucu için de takip edilebilir bir içerik sunması olduğu belirtildi. Bu bağlamda kitabı okuyan kitlenin, düşünce tarihinin herhangi bir alanında uzman olsun veya olmasın bütün okuyucular olduğu ifade edildi.

Ayrıca her bir teorinin temel kavramları ve önermeleri ile tarih boyunca geçirdiği dönüşümlerin belirginleştirilmesi ile bütün okuyucularda teorinin içeriğini oluşturan görüş hakkında genişletilebilir, sürdürülebilir ve müzakere edilebilir ortak bir birikim oluşturulacağı belirtildi.

Metafizik'te konular, birinci ciltte 'Ekoller, Yöntemler ve Büyük Anlatılar', ikinci ciltte 'Varlık Düşüncesi ve Sıfatlar' ve üçüncü ciltte de 'Nedensellik, Ruh, Nübüvvet ve Mead' başlıkları altında toplanıyor.


Metafizik, İslam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
İran'ın en büyük savaş gemisi battı
11:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 12:57:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'İslam Düşüncesinde Teoriler' projesinin ilk adımı atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]