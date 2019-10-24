"İslam'ın terörle bağdaşmadığını göstereceğiz"

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (İİGF) Başkanı Taha Ayhan, Dünya Ticaret Merkezi İslam İşbirliği Gençlik Forumu merkez ofisinde Irak Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Ahmed el-Ubeydi'yi ağırladı.

Ayhan ve ekibi, konuk heyete hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin İslam düşüncesinin yayılmasında çok büyük bir rolü olduğunu kaydeden Ubeydi, kabulde şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Türkiye ve Irak İİGF kurumları İslam'ın gerçek yüzünü yani barış dini olduğunu, terörle bağdaşmadığını bütün dünyaya gösterecek. Gerçek İslami bilimleri ve gerçek İslam'ı bilmek için bu işin ehillerine başvurmak lazım. Böylece gerçek İslam'ı öğrenebiliriz. Bu nedenle hepimize bir görev düşüyor. Özellikle İslam gençliğini bilinçlendirme ve kültür seviyelerini yükseltmek için bize çok iş düşüyor. İslam'ın gerçek yüzünü, barış dini olduğunu ve mesajını aktarmak için için her mecranın kullanılması gerekiyor. İslam dini insan haklarından hayvan haklarına kadar en küçük detaylara bile önem veriyor. Peygamber bize bunun adabını anlatır. Deveye nasıl davranacağımızı da anlattı, eşimize nasıl davranacağımızı da. Bu öyle bir kültür ki dünyanın hiç bir yerinde bulamazsınız."

İslamiyet'in adalet ve eşitlik kavramına son derece önem verdiğini dile getiren Ubeydi, "Onlar, sadece 'eşitlik' diyor biz de diyoruz ki 'hayır, adaletin de olması lazım'. Kadın erkek eşitliği dedikleri yerde bazen kadına zulüm de edilebiliyor. Biz de diyoruz ki 'adalet olsun kadın her yerde hakkını alsın.' " ifadelerini kullandı.

"Irak ile iyi işler yapacağız"

Ayhan ise Ubeydi'nin İİGF yönetim kurulunda olmasından ve kendileri ile ve yakın çalışmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zengin kültürü ve tarihi olan dost ve komşu Irak ile çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bakanlığınız himayesinde hem iki ülke adına hem tüm İslam ülkeleri adına çok daha iyi işler yapacağımıza, başaracağımıza inanıyoruz." dedi.