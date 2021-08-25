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İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu - Son Dakika

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu

25.08.2021 13:19
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İslam dünyasının birlikteliğine yönelik yapılan girişimlerin, gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacağını belirterek, "İslam İşbirliği Gençlik Forumu, gençlik alanında vadettiği potansiyel ile Teşkilatın üye devletleri için önemli bir...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, İslam dünyasının birlikteliğine yönelik yapılan girişimlerin, gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacağını belirterek, "İslam İşbirliği Gençlik Forumu, gençlik alanında vadettiği potansiyel ile Teşkilatın üye devletleri için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği taşımaktadır. Biz de Türkiye olarak Foruma olan desteğimizi her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Baydaş, İstanbul'da 56 üye ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada, gençlerin, ülkeleri ortak paydada buluşturan en güçlü sütunlardan biri olduğunu vurguladı.

Coğrafyalarında kalkınma ve barışı sağlayabilmeleri için gençliğin gelişimi ve gençlerin kapasitelerinin artırılmasının büyük önem arz ettiğine işaret eden Baydaş, gençlerin bugün yaşanan ve gelecekte de yaşanması olası sorunlar için çözümün en önemli parçası, paydaşı olduğunu söyledi.

Geleceğe yürüyüşün gençlerle olabileceğini dile getiren Baydaş, "Ülke hedeflerimize ulaşmak, yarınlarda daha güçlü ve sağlam adımlar atmamız gençlerimizle mümkün olacaktır. Bugün gençlerimizin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına imkan sağlayacak her çalışma, yarının dünyası için bir harç vazifesi görecektir. İşte tüm bu hassasiyetlerle toplanan Gençlik ve Spor Bakanları İslam Konferansında gençlikle ilgili önemli kararlar alınmaktadır. Bütüncül bakış açıları ortaya konmakta, istişare içerisinde gelecek vizyonuna ilişkin çalışmalar masaya yatırılmaktadır." diye konuştu.

Bunlardan en önemlisinin Gençlik Stratejisi Belgesi'nin, 4. Bakanlar Konferansı'nda kabul edilmesi olduğunu ifade eden Baydaş, Müslüman gençliğin güçlendirilmesi için bu yol gösterici strateji belgesinin uygulanmasının önem arz ettiğini, bunun için Ortak Gençlik Eylem Planı'nın kabul edilmesinin önemli adımlardan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, İslam dünyası gençlerini güçlendirmek amacıyla faaliyetler gerçekleştiren Gençlik Forumu'nun, ihtiyaç duyacağı her alanda desteklenmesini son derece elzem ve gerekli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en çok sığınmacı ağırlayan ülkesi konumundadır. Kaynaklarımız dahilinde en iyi şekilde ağırladığımız misafirlerin önemli bir kısmını çocuklar ve gençler oluşturuyor. Bu gençlerin refahı, sosyal uyumu, güçlendirilmesi, eğitimi için uluslararası kuruluşlarla birlikte önemli projeler gerçekleştiriyoruz ve bu konudaki olumlu gelişmeleri sürekli gözlemliyoruz. Bunun yanında Türkiye olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleriyle gençlik ve spor başta olmak üzere yapıcı ve sürdürülebilir ilişkilerin tesis edilmesinde büyük gayret sarf ediyoruz. Bakanlığımız, gençlik merkezleri, gençlik kampları, gençlik değişimi projeleriyle İslam dünyası gençlerine kapılarını her daim açık tutmaktadır."

"Sporun birleştirici gücü, kardeşliğe katkı sağlayacaktır"

Teşkilat ile olan eş güdümü 2019'da Gençlik Forumu ile yaptıkları iş birliği protokolüyle taçlandırdıklarını aktaran Baydaş, Bakanlığın Forum ile her yıl yapılan iş birliği programları sayesinde gençler için son derece faydalı projelere imza attığını, bunların en önemlisinin her yıl gönüllülük ve medya eğitimi başta olmak üzere çeşitli temalar adı altında düzenledikleri gençlik kampları olduğunu anlattı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, geçen yıl Gönüllülük Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması'na dünyanın dört bir yanından 1000'i aşkın gencin katıldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Organizasyonda Türkiye, unutulmaz anılar ve hatıralar, yeni dostluklar ve kardeşliklerin yeşermesi için ev sahipliği görevi üstlenmiştir. Ayrıca, Müslüman gençlerimiz, kardeşlerimiz arasındaki bağın kuvvetlenmesi için sporun da etkili bir araç olduğunu düşünüyoruz. İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisini 2022 Ağustos ayında Konya'da, Türkiye'de düzenleyeceğiz. Sporun birleştirici gücü, kardeşliğe katkı sağlayacaktır. Birlikte ter döküp emek harcadığımız, birlikte heyecanlanıp birlikte sevindiğimiz böylesi faaliyetler, bizi ortak bir duygunun etrafında bir araya getiriyor. İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm dünyaya en yüksek sesle dostluk ve kardeşlik mesajı vereceğiz. İslam dünyasının birlikteliğine yönelik yaptığımız girişimler, gelecek nesillere kuvvetli bir zemin oluşturacaktır. İslam İşbirliği Gençlik Forumu, gençlik alanında vadettiği potansiyel ile Teşkilatın üye devletleri için önemli bir iş birliği platformu olma özelliği taşımaktadır. Biz de Türkiye olarak Foruma olan desteğimizi her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye, gerek Teşkilatımızın, gerekse Gençlik Forumumuzun her daim yanında olmaya, Müslüman gençlerin arasındaki kardeşliği kuvvetlendirmeye vesile olacak her türlü faaliyetin destekçisi olmaya devam edecektir."

İhsan Selim Baydaş, Müslüman, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu - Son Dakika


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