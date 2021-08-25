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İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı - Son Dakika

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı

25.08.2021 13:56
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı, System.String[]

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunun açılışında özellikle İslam dünyasına Müslüman gençlerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi çağrısı yapıldı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulunun açılışında özellikle İslam dünyasına Müslüman gençlerin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi çağrısı yapıldı.

İstanbul'da 56 üye ülke temsilcisinin katılımıyla düzenlenen ve iki gün sürecek kurulda Senegal Gençlik Bakanı Nene Fatoumata Tall, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Zahid Ahsan Russel, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakary Badjiye ile Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Farhad Hacıyev açılış konuşması gerçekleştirdi.

Senegal Gençlik Bakanı Tall, kurula ICYF ülkelerinin gençlik politikalarına tanık olmak için geldiğini belirtti.

Bu uluslararası gençlik örgütünü daha çok merak etmesi ve daha iyi tanıması gerektiğini düşündüğünü belirten Tall, üye ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirebileceklerini söyledi.

Tall, Senegal'de "Birini tanımak için o kişinin ülkesine, evine gitmen gerek" sözünün söylendiğini belirterek, "Ben de bir örgütü tanımak için genel kuruluna gitmeniz gerektiğini söylüyorum." dedi.

Kurula Gençlik Forumunu daha iyi tanımak ve üye ülkelerin gençlerine Mart 2022'de Dakar'da düzenlenecek Su Forumuna katılmaları için çağrıda bulunmak için geldiğini dile getiren Tall, tüm ülkelerden gençlerin katılımını desteklediklerini ve amaçlarının tüm kıtaların gençlerine bu organizasyona katılım fırsatı sunmak olduğunu söyledi.

Tall, ICYF üyelerinin İİT'nin su ve su sorunlarına ilişkin vizyonuna katılmalarını temenni ederek, genel kurul vesilesiyle büyük başarılara imza atacaklarını umduklarını söyledi.

"Sizler sadece yarının liderleri değil, aynı zamanda bugünün ortaklarısınız"

Açılış konuşmasını video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Russel da İslam İşbirliği Teşkilatının uluslararası barış ve uyumu teşvik etme ruhu içinde Müslümanların çıkarlarını daha çok gözetmek ve korumak için çalıştığını dile getirdi.

Russel, Bangladeş'teki gençlerin, ülkenin toplam nüfusunun 3'te 1'ini oluşturduğunu aktararak, "Sizler sadece yarının liderleri değil, aynı zamanda bugünün ortaklarısınız. Gençlik, toplumsal değişimin ve ulusal kalkınmanın en canlı ve aktif kesimidir." dedi.

Bangladeş'in son yıllarda çeşitli gençlik zirve ve forumları düzenlediğini ifade eden Russel, Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanlığının gençliği harekete geçirmek için birçok yeni girişimde bulunduğunu söyledi.

Russel, 2020 İslam Dünyası Gençlik Başkenti uluslararası programının Dakka'daki kapanış törenini kutlama vesilesiyle katılımcıları Dakka'ya davet etti.

"Bize düşen bu sorunların üstesinden gelebilmek için Müslüman gençleri cesaretlendirmek"

Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Badjiye, günümüzde dünyanın gerçeklerinin Müslümanların iş birliği yapmasını gerektirdiğini ve aynı şekilde bunun Müslüman gençler için de geçerli olduğunu belirtti.

Bunun dünyanın her yerindeki Müslüman gençlerin daha iyi bir geleceği olması için bir görev olduğunun altını çizen Badjiye, bu gibi etkinlikler sayesinde kendi aralarında dahi İslam'ı, İslami değerleri tanıtmak ve duyurmak için iyi bir platform oluşturulduğunu aktardı.

Badjiye, "Binlerce Müslüman'ın dünyanın birçok yerinde zorluklar, sıkıntılar yaşadığı bir sır değil. Bize düşen bu sorunların üstesinden gelebilmek için Müslüman gençleri cesaretlendirmek." diye konuştu.

"Gençler olmadan gençler için bir şey başarılamaz"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Farhad Hacıyev de ICYF'nin, sürdürülebilir kalkınmayı desteklediği gibi örgün ve yaygın eğitimi teşvik ettiği, genç nesillerin ahlaki değerlerini güçlendirdiği, kültürler ve medeniyetler arasında diyaloglar kurduğu ve Müslüman gençlerin çıkarlarını korumayı amaçladığını ifade etti.

Bu nedenle ICYF'nin, gençleri yalnızca yarının liderleri olarak değil, aynı zamanda bugünün umudu olmalarını sağlayan fırsatlar oluşturmaya kendini adadığına dikkati çeken Hacıyev, "Gençler olmadan gençler için bir şey başarılamaz. Kadın ve erkeklerin eşit şekilde eğitime erişimi için genç liderlerin sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayarak fırsat sunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı

Mehmet Kasapoğlu, Bangladeş, Müslüman, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulunda üye ülkelere Müslüman gençlerin desteklenmesi çağrısı - Son Dakika


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