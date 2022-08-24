İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi - Son Dakika
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İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

24.08.2022 15:16
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin'deki çalışmalarından dolayı devlet liyakat nişanına layık görüldü.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Filistin'deki çalışmalarından dolayı devlet liyakat nişanına layık görüldü.

ICYF'den yapılan açıklamaya göre Ayhan, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 53. yıl dönümünde Filistin'de bir dizi ziyarette bulundu.

Filistin Başbakanlık Külliyesi'nde düzenlenen törende Ayhan'a, Filistin'e verdiği kalıcı destek dolayısıyla devlet liyakat nişanı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından takdim edildi.

Burada konuşan Mahmud Abbas, Ayhan'a, Filistinli gençlerin davasına katkılarından dolayı bir teşekkür ve takdirin göstergesi olarak devlet liyakat nişanını sunduklarını belirtti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de çabalarından dolayı Ayhan'a teşekkür ederek, Filistin'e desteğinin devam etmesini istedi.

Törende Ayhan, Filistin ve diğer ülkelerde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Filistin ziyareti esnasında, Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı Korgeneral Cibril Rajoub'la da bir araya gelerek, iki kurum arasındaki iş birliğini daha üst seviyelere taşımanın yollarını müzakere etti.

El Halil şehrini ziyareti sırasında Vali Cibrin Albakri ve Nablus Belediye Başkanı Sami Alhajjawi ile de görüşen Ayhan, ayrıca Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Semra Demirer'e de İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade... Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Filistin halkının yanında durması ve değişmez tutumundan dolayı en içten teşekkürlerimi ifade...
Kaynak: AA

Mahmud Abbas, Filistin, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan'a Filistin devlet liyakat nişanı verildi - Son Dakika

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