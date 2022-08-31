ICYF Başkanı Ayhan, Türkiye'nin gençliğin kültürel gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Türkiye'nin çok taraflı ve iki taraflı diplomaside kendi rolünü, kültürel anlamda da gençliğin geliştirilmesi rolünü çok iyi yerine getiren bir ülke olduğunu söyledi.

Ayhan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ICYF'nin 2008'de Türkiye'nin girişimleriyle, Türkiye ile İİT arasında imzalanan uluslararası sözleşme ile daha sonra Türkiye'nin çıkardığı kanun uyarınca kurulan diplomatik bir yapı olduğunu belirten Ayhan, "Temel yetki ve görev alanımız İİT'nin gençlik politikalarının gençlere uygulanmasıdır. Tabii ki İİT gençliğinin, dünyadaki Müslüman gençliğin durumunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesi bizim temel görevimiz." diye konuştu.

ICYF Başkanı olarak uluslararası bir kapasiteyi temsil ettiğine dikkati çeken Ayhan, Kazan'daki zirvede Türkiye'yi temsil ettiğini dile getirdi. ICYF'nin Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir kurum olduğunu anımsatan Ayhan, "Bu noktada şunu ifade etmek isterim ki Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) gençliğe verdiği önem, gençliğin öne çıkarılması ICYF'nin kurulmasında ve bugüne kadar Türkiye tarafından desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır." dedi.

New York'ta Birleşmiş Milletlerde (BM) gençlik ofisinin kurulmasıyla alakalı toplantıda kendilerinden de bir heyetin yer aldığını kaydeden Ayhan, BM'nin bünyesinde gençlikle alakalı bir inisiyatif almasında, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları ve desteğinin yattığını vurguladı.

Kazan'daki gençlik zirvesinde Afrika'dan, Asya'dan, Arap ülkelerinden, Kuzey Afrika'dan, Avrupa'dan, Latin Amerika'dan ve Kuzey Amerika'dan 20'den fazla ülkenin bakan seviyesinde, 60'tan fazla ülkenin de çeşitli düzeylerde temsil edildiğini hatırlatan Ayhan, zirvede küresel gençlik politikalarının tartışıldığını anlattı.

Cidde'de 56 İİT ülkesiyle gençliğin rolü müzakere edilecek

Ayhan, iki hafta sonra da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 56 İİT ülkesinin gençlik bakanlarıyla yine gençliğin rolünü güçlendirilmesiyle ilgili nasıl bir yol izlenmesini tartışacaklarını bildiren Ayhan, "ICYF olarak da bu politikaları sahada tarafsız bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Tabii ki Türkiye'nin desteği, himayesi olmadan bugüne gelemezdik." diye konuştu.

Türkiye'nin katkısıyla ICYF'nin varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Ayhan, halihazırdaki politikalarının da bu yüzden geliştiğini söyledi. Ayhan, "Türkiye burada hem örnek hem de öncü rolünü üstleniyor." ifadesini kullandı.

"Dünya, Türkiye ve Türkçeye teveccüh gösteriyor"

Dünyanın pek çok ülkelerindeki gençlerden Türkiye'ye yönelik çok ciddi bir teveccüh olduğunu belirten Taha Ayhan, Türkiye'nin verdiği burslarla birlikte önerdiği eğitim kalitesinin çok öne çıktığını dile getirdi.

Pek çok ülkede Türkçe öğrenimine olan ilgiden de bahseden Ayhan, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da çok ciddi bir Türkçe eğitimi verildiğini, diğer federe cumhuriyetlerde de bu yönde eğitimlerin var olduğunu aktardı.

Ayhan, "Bu noktada Türkiye zaten kendini kanıtlamış, çok taraflı diplomaside olsun iki taraflı diplomaside olsun kendi rolünü, kültürel anlamda da gençliğin geliştirilmesi rolünü çok çok iyi yerine getiren bir ülke." diye konuştu.

Filistin ziyaretinde de tüm şehirlerde Türkiye'ye, Türkçe öğrenmeye, Türkiye burslarına yönelik ciddi bir ilgiye şahit olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bunlar, ülkemizin ne kadar dünyaya örnek olduğunu, öne geçtiğini ve umuyoruz ki bu çizgisinde devam ederse çok daha iyi yerlere geleceğini, kendisiyle beraber tüm dünyayı ve gençliğin de konumunu daha da yükselteceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.