İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan "Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi" - Son Dakika

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan "Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi"

06.04.2021 21:43
İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Suriye, Filistin, Yemen, Somali ve silahlı çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerdeki kadınların acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek "Kadın liderlerin, kadınların yoksunluklarını ve acılarını sona erdirmek için yardım elini...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Suriye, Filistin, Yemen, Somali ve silahlı çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerdeki kadınların acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek "Kadın liderlerin, kadınların yoksunluklarını ve acılarını sona erdirmek için yardım elini uzatmalarına ihtiyacımız var." dedi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun (ICYF) "21'inci Yüzyılın Yükselen Gücü Olarak Kadınlar" temasıyla düzenlediği "Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi" çevrim içi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, yaptığı açılış konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dünya genelinde eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğini, salgınla gelen bazı kısıtlamaların kadınların üzerindeki yükü artırdığını söyledi.

Özellikle sosyal güvenlik ağlarının çöktüğü çatışma bölgelerinde kadınlar ve kızların acı çektiğini belirten Kıran, "Suriye, Filistin, Yemen, Somali ve silahlı çatışmalardan etkilenen diğer bölgelerdeki kız kardeşlerimizin acil insani yardıma ihtiyacı var." dedi.

Kıran, çatışma bölgelerindeki kadınların hedef olduğuna, temel haklardan mahrum bırakıldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Çatışma bölgelerindeki kadınlar, yalnızca temiz su ve gıda maddelerine değil aynı zamanda sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişimden de mahrum bırakılıyor. Yine de bebeklerini beslemeye ve aileyi bir arada tutmaya çalışıyorlar. Kadın liderlerin, kadınların yoksunluklarını ve acılarını sona erdirmek için yardım elini uzatmalarına ihtiyacımız var."

Kıran, Gazze, Arakan, Pakistan ve Afrika ülkelerinde kadınlar için birçok insani yardım girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın insani konulardaki liderliğinden dolayı 2019'da Dünya İnsani Yardım Forumu ve 2018'de Küresel Bağışçılar Forumunca ödüllere layık görüldüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik insani yardım programlarından faydalananların yarısından fazlasının kadın olduğunu aktaran Kıran, şu ifadeleri kullandı:

"Fakir ve savunmasız insanların acılarına gözlerimizi kapamanın insanlık dışı olduğuna inanıyoruz. Cinsiyet, renk, ırk veya diğer farklılıkların insana yaklaşımımızda hiçbir önemi yok. Bu nedenle dünyanın her yerindeki kadınların refahını sağlamayı dini bir görev ve ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz. Kimseyi geride bırakmamak da uluslararası taahhüdümüzün bir parçası."

"Kadın liderliğini desteklemek ve kurumsallaştırmak için birlikte çalışalım"

ICYF Başkanı Taha Ayhan, Kovid-19 salgınının bireyler arasındaki ilişkileri, aile bağlarını, toplumsal değerleri ve yaklaşımları sorgulamaya açtığını belirterek bu yeni koşulların üstesinden gelmek için kadınların olağanüstü gayret sarf ettiğini söyledi.

Kadınların salgın döneminde yönetişim, diplomasi, sosyal ve politik değişim alanlarında büyük bir liderlik örneği sergilediğini kaydeden Ayhan, "Hepimiz inanılmaz kadın rol modellerine tanık oluyoruz. Bugünün kadınları, pek çok başka kadının, erkeğin ve çocukların geleceğin gerçek liderleri olmaları için yol açmaya devam ediyor." dedi.

Ayhan, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde seslerini duyurmaya devam eden kadınların eğitim, kalkınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin tüm alanlarında birçok politika ve program yapımında yer aldığını dile getirdi.

Bu olağanüstü başarılara rağmen genç kadınların hedeflerine ulaşma ve daha iyi hayat yaşama yolunda karşılaştıkları karmaşık sorunların, zorlukların görmezden gelinemeyeceğine dikkati çeken Ayhan, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için genç kadınları ve kadın lider adaylarını güçlendirmek en büyük önceliğimizdir. Bununla birlikte post-Kovid bağlamında yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, marjinalleştirme, mağduriyet gibi sorunların birçoğunu sistematik olarak çözmek için tüm alanlara ve sektörlere kadın liderler yerleştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için daha uyumlu çabalara ihtiyacımız var."

Post-Kovid-19'un karmaşık etkilerinin üstesinden gelmek için kadınların daha fazla liderlik göstermesi, gündemlerin şekillenmesi ve yönlendirilmesinde en ön saflarda yer alması gerektiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Kadın liderliğini desteklemek ve kurumsallaştırmak için birlikte çalışalım. Genç kadınların potansiyellerini açığa çıkarmalarına ve hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmeliyiz. Bunun için onları teşvik etmeye, gerekli olan motivasyonu sağlamaya devam edeceğiz."

"Kadınlar, toplumları şekillendiren en önemli unsurlardır"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi ve ekonomist Linda Rama, salgın döneminde okullarda, hastanelerde ve kamu hizmeti veren birçok alanda kadın çalışanların büyük fedakarlıklar göstererek birer kahraman gibi görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Kadınların daha iyi bir dünya için çabaladıklarını vurgulayan Rama, "Kadınlar, hem anne hem çalışan olarak içinde bulundukları toplumları şekillendiren en önemli unsurlardır." dedi.

Zirvede, başarılı Müslüman kadınlar ağırlanacak

İki gün daha çevrim içi devam edecek zirve, dünyanın dört bir yanında ilklere imza atan başarılı Müslüman kadınları ağırlayacak.

Etkinliğin ardından genç besteci ve piyanist Büşra Kayıkçı, dünyanın dört bir yanından etkinliğe katılanlara kısa bir resital sunacak.

Zirve, ICYF'nin sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak takip edilebilecek.

Yavuz Selim Kıran, Müslüman, Filistin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Gençlik Forumu'ndan 'Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi' - Son Dakika


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