Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı Başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı Başladı

1 saat önce

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı Başladı, System.String[]
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı, başladı.

The Grand Tarabya Hotel'deki toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de katılımcılara hitap edecek.

Aile fotoğrafının ardından Mevlüt Çavuşoğlu ve Yusuf bin Ahmed el-Useymin basın toplantısı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:18 Kaynak: AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
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