İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı
1 saat önce
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:11 Kaynak: AA
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