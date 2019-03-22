Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

1 saat önce

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı, System.String[]
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekildi.

The Grand Tarabya'da düzenlenen toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, üye ülke ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla aile fotoğrafı çekildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından üye ülke temsilcileriyle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da Mezarlıkta Görev Yapan Kadın Polisten Anlamlı Hareket Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:39:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]