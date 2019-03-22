Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da Başladı-4

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da Başladı-4

52 dakika önce

Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da Başladı-4, System.String[]
Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.

Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımcılara hitap edecek.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:39 Kaynak: DHA

İslam İşbirliği Teşkilatı, İstanbul, Güncel
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