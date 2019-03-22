İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da Başladı
35 dakika önce
İstanbul - (detay görüntülerle)- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ACİL İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADIHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHAYeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam...
İstanbul
- (detay görüntülerle)- İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ACİL İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI İSTANBUL'DA BAŞLADI
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA Yeni Zelanda
'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı
(İTT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.
Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı
Winston Peters ile İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam edilecek. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
da katılımcılara hitap edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:51 Kaynak: DHA
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