Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ve Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jennifer Salesa, Sudan Dışişleri Bakanı Eldirdieri Mohamed Ahmet, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad...

İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters ve Yeni Zelanda Etnik Topluluklar Bakanı Jennifer Salesa, Sudan Dışişleri Bakanı Eldirdieri Mohamed Ahmet, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ve Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı için İstanbul'da bulunan İran, Yeni Zelanda, Sudan ve Somalili mevkidaşlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu'nun temasları basına kapalı gerçekleşti. Yeni Zelanda görüşmesinde Etnik Topluluklar Bakanı Jennifer Salesa da yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:21 Kaynak: AA

Sudan, İran, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Katliamı Sonrası İlk Cuma Canlı Yayınlandı, Başbakan Hadisle Konuşmasına Başladı Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor Erdoğan'ın Övgüyle Bahsettiği Yeni Zelanda Başbakanı'na Ölüm Tehdidi Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı'ndan Haluk Levent'e Teşekkür!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 19:36:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]