Üye Girişi
İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı

17.09.2021 21:03
İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet edenlere yönelik mükerrer saldırıları kınandı.

Bu eylemlerin, işgalci güç İsrail'in, Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimleri çerçevesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslararası hukuku, Cenevre Sözleşmelerini ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmek anlamına geldiği aktarıldı.

Bu sistematik saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumu bu ihlallere son verilmesi için sorumluluklarını üstlenmeye ve iki devletli çözüme dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması vizyonuna dayalı barışı sağlamak için siyasi bir yolu başlatma çağrısında bulunuldu.

İbrani takvimine göre 15 Eylül akşamı başlayan Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret günü) ve ardından bir hafta sürecek Sukot Bayramı (Çardaklar Bayramı) münasebetiyle fanatik Yahudiler, sık sık "Tapınak Tepesi" olarak isimlendirdikleri Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrıları yapıyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, 369 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtilmişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail, Mescit, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika


Son Dakika

Magazin camiası bu buluşmaya kilitlendi! Mali ile Seda canlı yayında barışacak 20:44 Magazin camiası bu buluşmaya kilitlendi! Mali ile Seda canlı yayında barışacak 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı 20:21 333 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, dışarıdaki son gününde gazetecilere sataştı Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi 20:08 Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi
Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında 19:28 Mersin Valiliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını yalanladı 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi 19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı 18:52 Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak 18:26 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı 17:52 Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u Son ankette çarpıcı detay! HDP seçmeninin yüzde 68.9'u "Demirtaş'ın işaretiyle hareket ederim" cevabı verdi         
21:19
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Meteoroloji Meteoroloji "Yön değiştirdi" diye uyardı! Şiddetli sağanak yağış Doğu'daki 4 ilimizde etkili olacak         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Öğrencisi hakkında Öğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki         
18:52
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
17:50
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü         
17:50
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı Beşiktaş taraftarını çok sevdi! 'Come to Beşiktaş Haaland' sloganına kayıtsız kalamadı         
15:31
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 21:50:25. #1.12#
SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını kınadı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement