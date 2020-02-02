İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor

6 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Teşkilatın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesinin yarın Cidde'de düzenlenecek toplantıda, sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin ele alınacağı kaydedildi.

Cidde'de düzenlenecek İİT toplantısında Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil edilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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