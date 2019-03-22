Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye Karşı Uluslararası...

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye Karşı Uluslararası...

1 saat önce

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin:
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:24 Kaynak: AA

İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
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