İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye Karşı Uluslararası...
1 saat önce
İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz.
İslam İşbirliği Teşkilatı
Genel Sekreteri Useymin: "15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olmasını istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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