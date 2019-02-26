Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Hindistan'ı Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı Hindistan'ı Kınadı

4 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'ı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Hindistan'ı Kınadı, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'ı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, yaptığı yazılı açıklamada Pakistan hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'ı kınadı. İİT, iki tarafı da bölgedeki barışı ve güvenliği tehlikeye sokacak adımlardan kaçınmaya çağırdı.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan dolayı Pakistan'ı suçlamış, iki ülke arasındaki gerilim artmıştı. Hindistan Hava Kuvvetleri sabah saatlerinde Keşmir Kontrol Hattı'nı geçerek Pakistan'daki örgüt mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti. Pakistan ise Hint savaş uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

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