İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 163 Husi'nin serbest bırakılmasından memnun - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), insani girişim çerçevesinde Suudi Arabistan'da tutulan 163 esir Husi milisin serbest bırakılmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, İİT Genel Sekreterliği yaptığı açıklamada, esirlerin serbest bırakılmasının Yemen'de barış çabalarına destek anlamında esirler konusunun kapanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Ateşkesin devamı için çabaların sürdürülmesi ve Yemenli tarafların ülkede kapsamlı siyasi bir çözüme ulaşmaları hedefiyle diyalog için uygun şartların sağlanacağının ümit edildiği belirtilen açıklamada, esirler konusunda Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından gösterilen çabadan övgüyle söz edildi.

Yemen'de Husi milislerin serbest bırakılması

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, 28 Nisan'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a karşı savaştıkları sırada esir düşen 163 Husi milisin serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Husi esirlerin Suudi Arabistan'dan Yemen'in başkenti Sana ve güneyindeki geçici başkent Aden'e yapılacak esir transferinin 3 aşamada gerçekleştirileceği aktarılırken, esirleri taşıyan iki uçak 6 Mayıs'ta Aden'e ulaşmıştı.