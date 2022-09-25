Açıklamada ayrıca, Afganistan'daki yetkililere bu tür saldırılar konusunda önceden tedbir alması ve Afgan halkının güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atması çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Afganistan, Kabil, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'de 7 kişinin öldüğü cami saldırısını kınadı - Son Dakika

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