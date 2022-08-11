İİT'den Azerbaycan askerinin şehit edildiği Ermeni saldırısına kınama - Son Dakika
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İİT'den Azerbaycan askerinin şehit edildiği Ermeni saldırısına kınama

11.08.2022 16:33
İİT'den Azerbaycan askerinin şehit edildiği Ermeni saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 3 Ağustos'ta yasa dışı silahlı Ermeni güçlerin Karabağ'da bir Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 3 Ağustos'ta yasa dışı silahlı Ermeni güçlerin Karabağ'da bir Azerbaycan askerini şehit ettiği saldırıyı kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'a 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan mutabakat uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme ve yasa dışı silahlı grupları Azerbaycan topraklarından çekme çağrısında bulunuldu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 22- 23 Mart'ta düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları 48. Dönem Toplantısı'nda alınan karara işaret edilen açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin karşılıklı tanıma ve her iki tarafın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı temelinde normalleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu saldırıda şehit olan Azerbaycan askeri Anar Kazımov'un ailesine ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunuldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 3 Ağustos'ta Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu bildirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den Azerbaycan askerinin şehit edildiği Ermeni saldırısına kınama - Son Dakika

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