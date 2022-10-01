İslam İşbirliği Teşkilatı, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

01.10.2022 18:26
İslam İşbirliği Teşkilatı, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Burkina Faso'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini bildirerek, bu ülkedeki askeri müdahaleyi kınadığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Burkina Faso'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiğini bildirerek, bu ülkedeki askeri müdahaleyi kınadığını duyurdu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İİT ve uluslararası toplumun, adil, özgür ve güvenilir seçimlere götürecek barışçıl bir siyasi geçişe öncülük etmek için Burkina Faso'yu desteklemeye kararlı olduğu bir zamanda devletin başında güç kullanılarak yapılan yeni değişimi kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İİT'nin Burkina Faso'daki sosyal, siyasi ve güvenlik durumundaki son gelişmeleri endişeyle ve yakından takip ettiği aktarıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Burkina Faso halkının güvenlik, istikrar ve anayasal düzene geçiş konularındaki beklentilerinin gerçekleştirilmesi için sükunet ve diyalog ruhuna bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Taha, bu doğrultuda İİT'nin Burkina Faso'yu desteklediğini ifade etti.

Burkina Faso'da bir yılda ikinci kez darbe

Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuş ve ülkenin yeni liderinin Yüzbaşı İbrahim Traore olduğunu duyurmuştu.

Devrik lider Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba, 24 Ocak 2022'de darbeyle iktidarı ele geçirmiş, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı atanmıştı.

Geçiş dönemi hükümeti, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile 1 Temmuz 2024'e kadar anayasal düzenin sağlanması ve iktidarın sivil bir hükümete bırakılması konusunda uzlaşmıştı.

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Kaynak: AA

Burkina Faso, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı, Burkina Faso'daki darbeyi kınadı - Son Dakika

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