Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da yarın başlıyor - Son Dakika
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Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da yarın başlıyor

26.08.2022 14:10
Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da yarın başlıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın başlayacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti 2022'nin uluslararası programı Kazan Küresel Gençlik Zirvesi, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın başlayacak.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov başta olmak üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve 20'den fazla ülkenin gençlik bakanlarının katılacağı zirvede "gençlerin fırsat eşitliği", "kültürlerarası diyalog" ve "gençlik göçü" gibi konular görüşülecek.

Türkiye'den ise İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuşmacı olarak yer alacak.

ICYF, Tataristan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Bakanlığı, Gençlik Diplomasisi Akademisi, Tataristan Cumhuriyet Gençlik Kamu Fonu "Selet" tarafından organize edilen zirve, bakanlar oturumu, panel tartışmaları ve kültürel etkinliklerden oluşacak.

Zirvede yerel, bölgesel ve küresel düzeyde gençlik politikaları geliştirilecek.

Tataristan Başbakan Yardımcısı Leyla Fazleeva'nın açılış konuşmasını yapacağı zirvede, Irak, Rusya, Filistin, Nijer, Pakistan, Kamerun, Libya, Endonezya, Uganda gençlik bakanları, ayrıca Azerbaycan, İran, Madagaskar, Kazakistan ve Sierra Leone ülkelerinin bakan yardımcıları gençlerin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Zirve kapsamında ICYF Başkanı Ayhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Küresel Gündemde Gençlik" konulu oturumda Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov, Rusya Dışişleri Başkanı Lavrov, Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Rusya Gençlik Ajansı Başkanı Ksenia Razuvaeva, İİT Kültür Sosyal ve Aile Genel Müdürü Amina Obaid Al Hajri ve Kazan Belediye Başkanı Ilsur Metshin birer konuşma yapacak.

Ayrıca zirveye gençlik politikalarıyla ilgilenen uluslararası organizasyonların temsilcileri, kanaat önderleri, genç girişimciler ve bilim dünyasının önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu 300 kişi katılacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek 8 çalıştayda, katılımcılara yeni fikirler üretme, deneyimlerini geliştirme, yeni yöntemler ve çözüm önerileri keşfetme fırsatı sunulacak. Çalıştaylarda, "girişimcilik becerileri", "ruh sağlığı", "kültürlerarası diyalog", "gençlik göçü", "dijitalleşme", "fırsat eşitliği" gibi başlıklar ele alınacak.

Modern Gençlik Araştırması sonuçları izlenecek

Zirvede 2500'ü aşkın genç ve 17 kuruluşun geleceğe dair düşüncelerini paylaştıkları "Modern Gençlik Araştırması" sonuçlarının sunumu yapılacak.

Araştırmanın sonucunun, gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sorunlu alanların iyileştirilmesi önerilerini yansıtan bir kılavuz niteliğinde olacağı kaydediliyor.

İİT ülkelerindeki ortak gençlik girişimlerinin ve uzun vadeli iş birliği programlarının temelini oluşturacak sonuç bildirgesinin de kabul edileceği Kazan Küresel Gençlik Zirvesi'nin, Rusya'dan ve I·I·T coğrafyasının ötesindeki Müslüman gençler için önemli bir fırsat olacağı ifade ediliyor.

Zirve, 29 Ağustos'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazan Küresel Gençlik Zirvesi Tataristan'da yarın başlıyor - Son Dakika

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