İİT Genel Sekreteri Taha, İngiltere'de tahta çıkan Kral 3.Charles'ı tebrik etti - Son Dakika
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İİT Genel Sekreteri Taha, İngiltere'de tahta çıkan Kral 3.Charles'ı tebrik etti

12.09.2022 15:42
İİT Genel Sekreteri Taha, İngiltere'de tahta çıkan Kral 3.Charles'ı tebrik etti

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İngiltere Kralı 3. Charles'a tahta çıkışı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İngiltere Kralı 3. Charles'a tahta çıkışı dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın Charles'a gönderdiği mesajında, "İngiltere'nin 3. Charles'ın krallığı döneminde ilerlemeye ve gelişmeye devam edeceğine olan güvenini" dile getirdiği belirtildi.

İngiltere'nin birçok kültür ve dini kucakladığı görüşünü paylaşan Taha, "Majesteleri, her zaman inanç ve ibadet özgürlüğünün sadık destekçileri arasında yer aldınız." ifadelerini kullandı.

Taha, Charles'ın 2014 yılında İİT'in genel merkezine yaptığı ziyaretin "İİT tarihinde her zaman istisnai bir an olarak kalacağını" ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, mesajında ayrıca, Kral 3. Charles ve ailesine sağlık, mutluluk, refah ve başarı dileklerinde bulundu.

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Kaynak: AA

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