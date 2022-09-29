İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı

29.09.2022 14:29
İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı.

İİT'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Cenin kentinde dün 4 Filistinlinin öldürüldüğü, onlarca kişinin yaralandığı olayın "şiddetle" kınandığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları ve işlediği suçların sürekli tekrarlandığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi vurarak öldürdüğünü, 44 Filistinliyi de yaraladığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ve İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

YORUMLAR
500
İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir ilkokulu bastı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir ilkokulu bastı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
17:25 Hande Sarıoğlu'nun pembe transparan kazağına yorum yağdı: Tüm için görünüyor
17:16 Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya! Sektör temsilcileri ilk toplantı yapıldı
17:14 Sosyal konut projesinin hangi illerde başlayacağı belli oldu! İnşaat seviyesi %50 oranına yaklaşınca sözleşmeler imzalanacak
17:14 ABD'nin silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri gücü dikkat çekiyor
17:12 ABD'nin ünlü dergisi raporladı! Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri açıklandı
17:01 ABD'nin Kıbrıs'taki adımına Türkiye'den jet hızında cevap! Adaya daha fazla asker ve silah sevkiyatı başlıyor
16:59 Arnavutluk Başbakanı Rama açıkladı: Bayraktar SİHA'ları çok yakında hizmete girecek
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 18:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: İİT, İsrail askerlerinin Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement