İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama - Son Dakika
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İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama

26.09.2022 21:44
İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, cuma günü bir camiye düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, cuma günü bir camiye düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu "vahşi" saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilediği aktarıldı.

Taha ayrıca İİT'nin suç çeteleriyle mücadelede Nijerya'nın yanında olduğunu yineledi.

Nijerya basınında çıkan haberlere göre silahlı kişiler, 23 Eylül'de Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geçilmişti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama - Son Dakika
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