Nijerya basınında çıkan haberlere göre silahlı kişiler, 23 Eylül 'de Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geçilmişti.

Nijerya bir kez daha karanlığa gömüldü, ülkede saatlerdir elektrik yok

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama - Son Dakika

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