İİT'den, ülkedeki Rohingya mültecilerine verdiği destekten dolayı Bangladeş'e teşekkür - Son Dakika
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İİT'den, ülkedeki Rohingya mültecilerine verdiği destekten dolayı Bangladeş'e teşekkür

25.08.2022 18:34
İİT'den, ülkedeki Rohingya mültecilerine verdiği destekten dolayı Bangladeş'e teşekkür

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülkede yaşayan Rohingya mültecilerine son beş yılda gerekli koruma, misafirperverlik ve yardımı sağlamak için gösterdikleri çabalarından dolayı Bangladeş hükümetine ve halkına teşekkür etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ülkede yaşayan Rohingya mültecilerine son beş yılda gerekli koruma, misafirperverlik ve yardımı sağlamak için gösterdikleri çabalarından dolayı Bangladeş hükümetine ve halkına teşekkür etti.

İİT'nin Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rohingya ve diğer topluluklardan Myanmar'ın Rakhine eyaletinden Bangladeş'e yoğun mülteci akınının başlamasından bu yana beş yıl geçtiği hatırlatıldı.

Aradan beş yıl geçmesine rağmen Arakan eyaletindeki Rohingyaların hala hareket özgürlüğünden ve yeterli gıda, sağlık ve eğitim gibi diğer temel haklardan yoksun olduğu vurgulanan açıklamada, Rohingyalara karşı suç işleyenlerin hesap vermesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada "İİT, Bangladeş'te yaşayan Rohingya mültecilerine son beş yılda gerekli koruma, misafirperverlik ve yardımı sağlamak için gösterdikleri yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı Bangladeş hükümetine ve halkına takdirlerini sunar." ifadesine yer verildi.

Teşkilatın açıklamasında, söz konusu mültecilerin davasına İİT üye ülkeleri tarafından sağlananlar da dahil olmak üzere uluslararası desteğin takdir edildiği aktarıldı.

İİT'nin Rohingya halkına verdiği desteğin yinelendiği açıklamada, uluslararası topluma, Rohingya halkının yanında olması, tam vatandaşlık hakkı da dahil olmak üzere temel insan haklarını korumak için çabalarını artırması, Rohingya mültecileri ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin anavatanlarına güvenli, gönüllü, onurlu ve sürdürülebilir dönüşü için elverişli koşulları sağlaması çağrısında bulunuldu

Açıklamada, İİT'nin, Uluslararası Adalet Divanı'nın Myanmar'ın ilk itirazlarını reddeden son kararının, Rohingya halkına daha fazla destek sağlayacak ve onların sorunlarına nihai bir çözüm bulunmasına katkıda bulunacak etkili uluslararası eylem için gerekli ivmeyi harekete geçirmeye katkıda bulunacağını umduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT'den, ülkedeki Rohingya mültecilerine verdiği destekten dolayı Bangladeş'e teşekkür - Son Dakika

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SON DAKİKA: İİT'den, ülkedeki Rohingya mültecilerine verdiği destekten dolayı Bangladeş'e teşekkür - Son Dakika
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