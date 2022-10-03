İİT: Yemen'de ateşkesin uzatılmaması üzüntü verici - Son Dakika
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İİT: Yemen'de ateşkesin uzatılmaması üzüntü verici

03.10.2022 11:48
İİT: Yemen'de ateşkesin uzatılmaması üzüntü verici

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'de hükümet ile İran destekli Husi milisler arasındaki ateşkesin uzatılmamasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'de hükümet ile İran destekli Husi milisler arasındaki ateşkesin uzatılmamasının üzüntü verici olduğunu bildirdi.

İİT, Yemen hükümeti ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'den bu yana devam eden 6 ayılık ateşkesin dün akşam itibarıyla sona ermesi üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Yemen'deki ateşkesin uzatılmamasından üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, İİT'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) bu ülkedeki krize kapsamlı siyasi çözüm için zemin hazırlayacak ateşkes çabalarını desteklediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez'deki Arap ülkelerinin Yemen krizine siyasi çözüm bulma çabalarına işaret edilirken, İİT'nin Yemen halkının yeniden barış ve istikrara kavuşması için desteğini sürdüreceği kaydedildi.

Ateşkesin süresinin sona ermesiyle çatışmalar başladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 aydır devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, ateşkesin sona ermesiyle Marib ve Taiz ile diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İİT: Yemen'de ateşkesin uzatılmaması üzüntü verici - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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