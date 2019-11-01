İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu projesiyle İdlib'de 18 dükkan açıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu, (OICHF) Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan savaş mağduru siviller için "Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi" kapsamında 18 dükkan açtı.

İdlib'te açılan ve gıda, otomotiv, sağlık ve giyim sektörlerinde hizmet verecek 18 dükkanın işletmesi, bölge halkından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sivillere

verildi.



Siviller, kuruluş masrafları ve 3 aylık işletme sermayeleri İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu tarafından karşılanarak hibe edilen dükkanlardan temin ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlayabilecek.

İdlib'e bağlı Maaret Mısrin'de proje kapsamında elbise dükkanı işletmeye

başlayan 3 yetim annesi 43 yaşındaki Baraa el Abud, ailesinin geçimini çalışarak sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.



Abud, kadın ve çocuklara hizmet veren elbise dükkanının yoğun ilgi

gördüğünü belirterek, "İç savaşta kocamı kaybettikten sonra çocuklarımla birlikte

çok zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 yıl boyunca yardım kuruluşlarının gıda desteğiyle hayatta kalma mücadelesi verdik. Bugün ise çocuklarımın geçimini

sağlayabileceğim bir iş imkanı buldum. Kadın ve çocuk elbiseleri sattığım dükkan

bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Destek veren herkese teşekkür

ediyorum." dedi.



Projenin

genişletilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.