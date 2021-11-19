İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail'in Filistinlilere yönelik yargısız infazlarını kınadı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yargısız infazların hesabının sorulmasını istedi.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin 17 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen 16 yaşındaki Filistinli Ömer Ebu Saab'ı ateş açarak öldürdüğü hatırlatıldı.

İsrail'in artan şiddeti ve Filistin halkına yönelik saldırılarının bölgede tansiyonu yükseltme tehlikesi oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "İİT, sonuncusu Ömer Ebu Saab isimli Kudüslü çocuğun sokak ortasında infaz edilmesi olmak üzere işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik işlediği suçları şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu Filistinli Sami el-Ammur'un dün tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirmesinin de Filistinli tutuklulara yönelik "insanlık dışı muamelenin" bir sonucu olduğu vurgulandı.

İsrail yönetiminden bu suçlardan dolayı hesap sorulması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ömer Ebu Saab ve Sami Ammur olaylarının soruşturulması için Birleşmiş Milletler ve diğer ilgili uluslararası kuruluşların bir komite oluşturması talep edildi.

İİT ayrıca İsrail hapishanelerinde açlık grevinde olan Filistinli tutukluların kurtarılması için uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.