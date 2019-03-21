Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Toplanıyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komite toplantısının yarın İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Toplanıyor, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komite toplantısının yarın İstanbul'da düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı başta olmak üzere, artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil bir toplantı yapılması çağrısında bulunduğu bildirildi. Bu çerçevede, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yarın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde açık katılımlı acil icra komitei toplantısı düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Sözkonusu toplantıya BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edilmektedir" denildi. 

 

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

İstanbul, İslam İşbirliği Teşkilatı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Halk Otobüsü Yayalara Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var İstanbul Hava Sahasında Göç Alarmı Verildi İlk Kez Hintli Bir Hava Yolu Şirketi İstanbul Uçuşlarına Başladı Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:16:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da Toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]