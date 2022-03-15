İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Filistinlilere yönelik yargısız infazlarına kınama - Son Dakika
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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Filistinlilere yönelik yargısız infazlarına kınama

15.03.2022 16:58
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Filistinlilere yönelik yargısız infazlarına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yargısız infazları şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yargısız infazları şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik yargısız infaz suçları kapsamında bugün 3 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Böylece 2022 yılı içinde İsrail güçlerinin toplam 20 Filistinliyi öldürdüğü ve yüzlercesini yaraladığı aktarılan açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırı suçlarının tehlikeli boyutlara ulaştığı vurgulandı.

Tansiyonun tehlikeli şekilde yükselmesinden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma, Filistin halkına korumayı sağlama yükümlülüğünü yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Filistinlilere yönelik saldırı ve yargısız infazların kınandığı açıklamada, Filistin halkının toprak ve kutsallarına karşı ihlallerin hesabının İsrail'den sorulması istendi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, 9 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi ise Necef (Negev) Çölü bölgesindeki Rahat kentinde "şüpheli 2 kişiyi gözaltına alma operasyonu" sırasında açtığı ateş sonucu İsrail vatandaşı bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Filistinlilere yönelik yargısız infazlarına kınama - Son Dakika


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