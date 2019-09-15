Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama
Son Dakika Güncel Haber

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklamasını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama, System.String[]

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceği açıklamasını kınadı.


Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, yayınladığı ortak bildiride İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ürdün Vadisi'nin ilhak edileceği açıklamasının şiddetle kınandığını ve reddettiğini açıkladı. Bildiride Kudüs ve Filistin davasının İslam ümmeti için önemi yinelendi. İİT'nin 14. dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı İbrahim el Assaf toplantıda yaptığı açıklamada, İsrail'in bazı Batı Şeria topraklarını ilhak etmesi planının geçersiz ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Assaf, uluslararası toplumu İsrail'in Filistin halkına karşı ihlalleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.


İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ise, İsrail'in Filistin'in tarihi kimliğini değiştirme çabalarının kınandığını belirterek, uluslararası topluluğu İsrail'in Filistin halkına karşı saldırgan politikalarına son vermeye çağırdı.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz Salı günü düzenlediği basın toplantısında yaklaşan seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da Ürdün Vadisi'ndeki Yahudi toplulukların yerleşkelerini İsrail'e ilhak etme vaadinde bulunmuştu. Suudi Arabistan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki bazı bölgeleri İsrail'e katma çabaları nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı'na olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştu. - CİDDE

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert cevap Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 4 milyon 600 bin araç geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 19:26:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Netanyahu'nun ilhak açıklamasına kınama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]