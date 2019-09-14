İslam İşbirliği Teşkilatı Netanyahu'nun 'ilhak etme' vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı kesimlerini ilhak edeceği vaatlerini yinelemesi üzerine pazar günü olağanüstü toplanıyor.
Suudi Arabistan'ın talebi üzerinde, Cidde kentinde düzenlenecek toplantıya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere ?15 Eylül 2019 tarihinde Cidde'de düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıda Sayın Bakanımız tarafından temsil edilecektir." denildi.