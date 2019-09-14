Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Netanyahu'nun 'ilhak etme' vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor
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İslam İşbirliği Teşkilatı Netanyahu'nun 'ilhak etme' vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor

17 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı kesimlerini ilhak edeceğini vaadetmesi üzerine yarın Suudi Arabistan'da olağanüstü toplanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı Netanyahu'nun 'ilhak etme' vaadini görüşmek üzere olağanüstü toplanıyor, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı kesimlerini ilhak edeceği vaatlerini yinelemesi üzerine pazar günü olağanüstü toplanıyor.


Suudi Arabistan'ın talebi üzerinde, Cidde kentinde düzenlenecek toplantıya ilişkin Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak etme niyetine ilişkin açıklamalarını ele almak üzere ?15 Eylül 2019 tarihinde Cidde'de düzenlenecektir. Ülkemiz toplantıda Sayın Bakanımız tarafından temsil edilecektir." denildi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Suudi Arabistan, Batı Şeria, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:15 
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