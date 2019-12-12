İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. Kuruluş Yılı Etkinliği'ne katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. Kuruluş Yılı Etkinliği'ne katıldı. Çavuşoğlu ve İİT Genel Sekreteri Youssef Al-Othaimeen katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:11 Kaynak: AA
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