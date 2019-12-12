İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı - Son Dakika

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. Kuruluş Yılı Etkinliği - Aile fotoğrafı
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. Kuruluş Yılı Etkinliği'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:11 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50. Kuruluş Yılı Etkinliği'ne katıldı. Çavuşoğlu ve İİT Genel Sekreteri Youssef Al-Othaimeen katılımcılarla fotoğraf çektirdi.
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