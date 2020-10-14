İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

14.10.2020 16:04

- İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

- İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

ANKARA - İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Toplantı Kamu Denetçisi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Malkoç başkanlığında gerçekleşti. Video konferans öncesinde açıklamalarda bulunan Malkoç, "Geçtiğimiz yıl İstanbul'da sayın cumhurbaşkanımızın da katıldığı toplantı ile İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Teşkilatını kurduk. İlk yapılan genel kurulda ise Türkiye, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği'nin başına getirildi. İslam ülkelerinin dağınıklığı birbirleri ile irtibat kopukluğu dikkate alındığında bu teşkilatın kurulunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebepten Türkiye'yi ilk başkan seçmeleri anlamlıydı. Bizler bu süreç içerisinde çok hızlı bir çalışma yaptık. Bütün İslam ülkelerinde bulunan ombudsmanlar ile irtibata geçtik. Elektronik ortamda haberleştik. İlk önce eğitim programlarını ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Tam hazırlıkları yaptığımız sırada korona virüs hadisesi ile karşılaştık. İster istemez çalışmalarımızda bir gevşeme oldu. Fakat bunu telafi etmek için sürekli olarak elektronik ortamda haberleşiyoruz. Türkiye'nin kovid-19 için vermiş olduğu mücadeleyi gerek sağlık alanında gerek idari alanda gerekse ekonomik alanda biz bunu kitaplaştırdık. İngilizceye çevirerek bütün dünyaya özellikle İslam ülkeleri ombudsmanlarına gönderdik. Bu anlamda Türkiye fevkalade bir mücadele verdi. Bu mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir çalışmaydı. Bu yayınla ilgili dönüşler çok iyi oldu" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de yapılacak her alandaki çalışma İslam Ülkeleri'nde heyecan oluşturuyor"

İslam ülkeleri arasında Türkiye'nin yerinin ayrı olduğuna dikkat çeken Malkoç,"Bugünde İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu Toplantısını yapacağız. Tabi gündemimizde ombudsmanların kendi ülkeleriyle ilgili yaptığı çalışmalar var. Her ülke kendilerindeki kamu hizmetlerinin kalitesini nasıl arttırılabilir? Bu konuşulacak. Ama bunun kadar yine her ülkede insan hakları ile ilgili, insani değerlerle ilgili, hukukun üstünlüğüyle ilgili, ombudsmanlar ne yapıyor? Ne yapması gerekir İslam ülkeleri? Bunu tartışacağız. Tabi bunun yanı sıra İslam Ülkeleri'nin belirli sıkıntıları var. Avrupa'da özellikle son yıllarda ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı artmakta. Buna karşı neler yapılabilir? Çünkü Avrupa'da 50 Milyona yakın Müslüman var. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı o çirkin açıklamalara karşı ombudsmanlar olarak ne yapabiliriz? Filistinlilerin uluslararası haklarını elden alan çalışmalar var. İsrail'le Amerika'nın buna karşı ombudsmanlar ne yapabilir. Yine yakın zamanda Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermenistan'ın saldırgan tavrı var. Bütün bunlar gündeme gelecek. Bunları değerlendireceğiz. Konuşacağız. İslam Ülkeleri arasında Türkiye'nin yeri ayrı. Çünkü geçmişte de bin yıl boyunca bu millet Müslüman olduğundan beri İslam Dünyası'nın öncülüğünü yapmakta, onlara rehberlik yapmakta, koruyuculuğunu yapmaktadır. O açıdan Türkiye'de yapılacak her alandaki çalışma İslam Ülkeleri'nde heyecan oluşturuyor. Bizim de gayretimiz İslam Ülkeleri'nde ombudsmanları bu alanda harekete geçirmek. İslam Ülkeleri'ndeki hukukun üstünlüğünü temin etmeye çalışmak. Yönetimlerin, kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya çalışmak. Yani her kurum kendi çapında gayret gösterirse bu belirli bir dönem sonra iyi bir noktaya gelir" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Yönetim Kurulu, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 1. Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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