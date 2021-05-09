İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı Açıklaması - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı Açıklaması

09.05.2021 02:31
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı Açıklaması, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), TBMM'nin girişimiyle İsrail'in Filistinli Müslümanlara uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir bildiri yayımladı.

İSİPAB'ın açıklamasında, İsrail'in, mübarek Ramazan ayında Kudüs'te uyguladığı baskıcı politikaları ve Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin, 7 Mayıs gecesi Mescid-i Aksa'da ibadet eden cemaate yönelik gerçekleştirilen saldırılarla yeni ve son derece vahim bir boyut kazandığı belirtildi.

İsrail güvenlik güçlerinin, üç semavi dinin müşterek mübarek mekanı niteliğindeki Harem-i Şerif'te aşırı güç kullanması sonucunda, çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına neden olduğu ve bunun şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, " Doğu Kudüs'te bu akşam idrak edilecek Kadir Gecesi'nde mevcut gerginliğin daha fazla tırmanmaması için, İsrail güvenlik güçlerinin Harem-i Şerif'e ve buradaki cemaate müdahale etmekten kaçınması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, İsrail'in, Kudüs'e ilişkin BM Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu kararları dahil olmak üzere, uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun vakit kaybetmeden harekete geçmesinin elzem olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu zulüm ve adaletsizliğinin sona erdirilmesi için somut tedbirler derhal alınmalıdır. İsrail'in, yasa dışı yerleşimciler lehine Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinlilerin nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlar da gayri hukuki ve gayri insanidir. İsrail'in mezkur politikalarını ve uygulamalarını da kınıyoruz.

Kudüs ve kutsal mekanlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. İsrail'in, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman ve en kuvvetli tepkiyi vermeye devam edeceğiz.

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetme kararı, İsrail'in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin önünü açmıştır. Bu çerçevede, Filistin'in Uluslararası Ceza Mahkemesine yönelik, Şeyh Cerrah'taki ihlallerinden ve suçlardan dolayı İsrail'e karşı net bir tavır alma çağrısını destekliyoruz.

Dünya ve bölge barış ve istikrarı bakımından büyük önem taşıyan ve hepimizin kalbinde müstesna bir yere sahip olan Filistin halkıyla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin davasını ve Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bugün Sivas'ta yaptığı açıklamada, "İSİPAB'ın Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı ile ilgili parlamentolar arası gerekli şiddette, dozajda, bir açıklama yapmasını, bir tavır almasını arzu ediyoruz. Bu konuyla ilgili teklifimizi, önerimizi sekretaryasına bildirdik. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyor." demişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamento, Filistin, Aksa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, Mescid-i Aksa'daki saldırıları kınadı Açıklaması - Son Dakika


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