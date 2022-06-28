Türkiye 'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz 'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan 'ın başkenti Bakü 'de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti seçti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.