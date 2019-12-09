İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Birinci Konferansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Birinci Konferansı kapsamında, 7 ülkenin bakanı ve Nijer First Ladysi ile İstanbul'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Somali Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sadık Hirsi Warfaa, Maldivler Aile ve Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Shiohatha Shareef, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz Sucuoğlu, Senegal Kadın, Aile, Çocukların Korunmasından Sorumlu Bakanı Salimata Diop Ep Dıeng, Afganistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Anwar Sadat, Uganda Çocuk ve Gençlik İşleri Devlet Bakanı Florence Nakiwala Kıyıngı, Çad Kadın, Çocukluk ve Ulusal Dayanışmadan Sorumlu Bakanı Ardjoun Djallal Khalıl ile Nijer First Ladysi Lalla Manika Issoufou ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıklar arasında iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret edilen görüşmelerde, FETÖ ile mücadele vurgusu yapıldı.

İkili görüşmeler sonrası Bakan Selçuk, konuk ülkelerin bakanları onuruna düzenlenen gala yemeğine ev sahipliği yaptı.

Selçuk, burada yaptığı konuşmada, konferansın sosyal kalkınmaya hizmet ettiğini belirterek, "Konferansın ilk gününden bu yana, evlilik kurumu ve ailenin güçlendirilmesi, çocuğun refahı, yaşlılar ve engelli kişiler, göç ve Filistin gibi farklı konularda çok değerli katkıların sağlandığını vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'de sosyal kalkınmada önemli sonuçlar elde edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çok çeşitli sorumluluklara sahip bir bakanlığın bakanı olarak Türkiye'nin, ortak değerlerimizi yerine getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için gerekli sosyal yardım, sosyal koruma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetleri kapsayan güçlü bir yasal temeli olduğunu gururla söyleyebilirim. Toplantımız sırasında gündeme getirilen konular ve tartışmalar sonucunda insan odaklı, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikaların, sosyal kalkınmanın ön şartı olarak önerileceğine güçlü bir şekilde inanıyorum."