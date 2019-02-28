İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı Bae'de Yapılacak
38 dakika önce
İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı
46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri
'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, 1-2 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi
'de yapılacak. Türkiye
, toplantıya Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle katılacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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