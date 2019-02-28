Son Dakika Haberleri: İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı Bae'de Yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı Bae'de Yapılacak

38 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı Bae'de Yapılacak, System.String[]
İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı 46. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı, 1-2 Mart tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacak. Türkiye, toplantıya Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle katılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:46 Kaynak: İHA

Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri, İslam İşbirliği Teşkilatı, Yenikadinda Gösterme, Politika
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