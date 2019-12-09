Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Baş Proje Direktörü Necmettin Kaymaz, özel sektörle yatırım ajanslarının iletişiminin önemine dikkati çekerek, "Eğer etkili iletişim kanalı yoksa, ne yaparsanız yapın, elinizde ne fırsatlar olursa olsun bunların değerlendirilmesi mümkün olmaz. O sebeple, özel sektör temsilcileriyle verimli ve etkili bir iletişim halinde olmak gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında "İİT Bünyesinde Yatırım Akışlarının Artırılmasında Yatırım Destek Ajanslarının Rolü" oturumu gerçekleştirildi.

Kaymaz, İİT üyesi ülkelerin, daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekme potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Yatırım için stratejinin önemine dikkati çeken Kaymaz, İİT üyesi ülkelerce yeni yatırımları çekme ve fırsat yaratma konusunda gösterilen çabanın yetersiz olduğunu ifade etti.

Kaymaz, doğrudan yabancı yatırım için yatırım atmosferinin öneminden bahsederek, gerçekleştirilen reformların değişen dünya şartlarıyla uyumlu olacak şekilde kendini yenilemesi gerektiğine işaret etti.

Reformların uygulanabilirliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Kaymaz, "Reformu gerçekleştiren kurum, bunu takip etmeli ve özellikle o işi yapanlar tarafından bu reformlar uygulanıyor mu diye, denetlenmeli. Reformlar kağıt üzerinde kalmamalı." ifadelerini kullandı.

Yatırım stratejilerinin hedef kitlesinin özel sektör olduğunu belirten Kaymaz, şöyle konuştu:

"Özel sektörle yatırım ajanslarının iletişimi çok önemli. Eğer etkili iletişim kanalı yoksa, ne yaparsanız yapın, elinizde ne fırsatlar olursa olsun bunların değerlendirilmesi mümkün olmaz. O sebeple, özel sektör temsilcileriyle verimli ve etkili bir iletişim halinde olmak gerekir. Yatırım stratejilerimizi de özel sektörün beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde oluşturmalıyız."

Kaymaz, geleneksel yatırımların hala fırsatlar barındırdığını belirtirken yeni nesil girişimciliğin de gelecek sanayisi için önemine işaret etti.

Kaymaz, "Biz girişimciliği, startup'ları gündemimize almalıyız. Dolayısıyla, yarının sanayisi için hazır olmamız gerekir. Bunu gerçekleştirebilmek için de özel sektör temsilcileriyle çok etkili iletişim kurmalıyız." diye konuştu.

"Yatırım meselesi milli bir meseledir"

Necmettin Kaymaz, kurumsal kapasitenin kurulması ve geliştirilmesinin önemine işaret ederek, yabancı yatırımcıların yatırım kararını verirken ülkelerin cazibesine baktığını, bu sebeple kurumların yatırım politikasını aynı seviyede sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

İİT ülkeleri arasında teknolojik gelişmişlikte büyük uçurumlar bulunduğunu belirten Kaymaz, şunları kaydetti:

"Yeni nesil üretimleri bırakın geleneksel yatırımlarda bile çok geri kalmışız. İnsan kaynağı, teknoloji, fiziki altyapı, Sanayi 4.0 için hazır değil. Eğitim politikaları çok önemli çünkü bu türlü yeni sanayiler çok inovatiftir. Gençler bu konularda yenliliklerle gelir. Bu sebeple gençlerle, karar alıcıları bir araya getirmeliyiz.

İİT üyesi ülkelere baktığımızda pek çok platformda fiziki alt yapı, eğitim politikaları, teknoloji ve insan kaynağı açısından hazır değiliz. Burada bir problem olduğunu kabul etmemiz gerekir. Her şeyi, bir gecede düzeltemeyiz ama eğer problemlerimizi ve eksiklerimizi kabul edersek, çözümünde değişim olduğunu görürüz."

Kaymaz, yatırım meselesini milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, siyasilerin ve bürokratların değişmesi durumunda dahi yatırımlardan kaynaklanan faydaların sürdüğünü ifade etti.

"Yatırım ajanları, iş süreçlerini takip etmeli"

İslam Kalkınma Bankası Yatırımlar Departmanı Müdürü Muhammed Hedi Mejai de İİT üyesi ülkelerin iş yapma kolaylığı konusundaki seviyelerinin farklı olduğunu söyledi.

Bölgesel sorunlardan ve ülke içi problemlerden dolayı iş yapmanın zor olduğu üyelerin de bulunduğunu kaydeden Mejai, "Bazı ülkelerde vergilendirme rejiminde ya da yatırımların geriye dönüşünde sorunlar var. Kimi ülkelerde altyapıdan kaynaklı sorunlar var. Hukuki ve yönetimsel açıdan problemlerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Tüm bu durumlar doğrudan yabancı yatırıma engel olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımların süreli yatırımlar olduğunu belirten Mejai, yatırımcının beklediğini bulamazsa sermayesini o ülkeden çekmesinin çok normal olduğunu kaydederek bu sebeple yatırım ajanslarının iş süreçlerini takip etmesinin önemine işaret etti.

Mejai, şunları kaydetti:

"Bazı ülkelerde risk yüksek olabilir ama biz burada uzun vadeli yatırımcı istiyorsak, o bazen risk yüksekken de yatırım yapabilir. Çünkü bir süre sonra risk çekildiğinde, yatırımcı çok daha karlı hala gelebilir. Ajansların ne tür bir yatırım ve hangi sektörde yatırım istediğine çok iyi karar vermesi gerekiyor. Ayrıca ikili anlaşmalar da çok önemli, bazen komşu ülkeler arasında gerçekleşen ortak yatırım çok daha kolay olabilir. Birbirlerini ve bölgeyi çok iyi tanıyan yatırımcıların ortaklığı daha istikrarlı yatırımları getirir."