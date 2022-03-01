İslam İşbirliği Teşkilatı ve KİK, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

İslam İşbirliği Teşkilatı ve KİK, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun

01.03.2022 18:23
İslam İşbirliği Teşkilatı ve KİK, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Husilerin terör örgütü olduğuna ve örgüte karşı silah ambargosuna ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Husilerin terör örgütü olduğuna ve örgüte karşı silah ambargosuna ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı.

İİT'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'nın Husilerin terör örgütü olduğu yönündeki kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, İİT Genel Sekreterliği'nin "Körfez girişimi, yürütme mekanizmaları, kapsamlı ulusal diyaloğun sonuçları ve BMGK'nın 2216 sayılı kararı doğrultusunda siyasi çözüm çabalarına desteği" vurgulandı.

Kararın "Husi milislerinin ve destekçilerinin eylemlerine son verilmesine katkıda bulunması" temenni edilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in çabaları takdirle karşılandı.

Açıklamada, "Husi milislerinin füze, insansız hava aracı, silah ve maddi güç elde ederek Yemen halkına, uluslararası denizciliğe ve komşu ülkelere yönelik tehdidi sınırlandırılacaktır." ifadelerine yer verildi.

KİK Genel Sekreteri Nayif Felah Mubarek el-Hacraf da KİK'in internet sayfasında yayınlanan açıklamasında, BMGK'nın kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacraf, BMGK'nın bu kararının, Husilerin faaliyetlerine son verilmesine, Yemen halkının kanının dökülmesinin durdurulmasına, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alan füze, silah ve insansız hava araçları tedarikinin durdurulmasına katkıda bulunmasını arzuladığını dile getirdi.

Genel Sekreter Hacraf, KİK'in Yemen krizini sona erdirme ve Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulmama çabalarını destekleme konusundaki kararlı tutumunu vurguladı.

BMGK, dün aldığı kararla, Yemen'deki Husi milisleri ilk kez "terör örgütü" olarak tanımlarken örgüte yönelik uluslararası silah ambargosu yaptırımlarının süresini uzattı.

İngiltere'nin konseye sunduğu ilgili tasarı, 15 üyeden 11'inin oyu ile kabul edildi. İrlanda, Meksika, Brezilya ve Norveç oylamada çekimser kaldı.

Kabul edilen tasarı, üye devletlere "kara ve deniz yolları üzerinden silah ve bileşenlerinin kaçakçılığıyla mücadele çabalarını artırma" çağrısında bulunuyor ve tüm üye devletlerden bu tür aktarımları önlemek için yükümlülüklerini yerine getirmesi isteniyor.

YORUMLAR
500
Terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı Terör operasyonunda 2 yabancı uyruklu yakalandı Van'a gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı Van'a gelen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İslam İşbirliği Teşkilatı ve KİK, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun - Son Dakika


Son Dakika
18:24 Batılı ülkeler rezervlerin yarısına erişimini dondurdu! Putin bu durum karşısında ne yapacak?
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:31:28. #1.13#
SON DAKİKA: İslam İşbirliği Teşkilatı ve KİK, Husilerin terör örgütü ilan edilmesi kararından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement