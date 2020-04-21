İslam İşbirliği Teşkilatı, videokonferans ile toplanacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın, Türkiye'nin girişimi üzerine 22 Nisan'da videokonferans ile yapılacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İİT Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nın, Türkiye'nin girişimi üzerine, 22 Nisan'da dışişleri bakanları düzeyinde, videokonferans formatında düzenleneceği belirtildi. Toplantıda, koronavirüsle mücadele bağlamında İİT üyesi ülkeler arasında iş birliği ve eş güdümün güçlendirilmesi ile bu çerçevede atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülüyor.