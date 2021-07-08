İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, "Aşırılıkçı Söylemin Çözümlenmesi" ansiklopedisi hazırladı - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), "Aşırılıkçı Söylemin Çözümlenmesi" ansiklopedisinin ilk bölümünü yayımladı.

Fas Muhammediye Alimler Birliğinin katkılarıyla ortaya çıkan ansiklopedinin tanıtımı için Fas'ın başkenti Rabat'taki ISESCO merkezinde bir panel düzenlendi.

Panele, çok sayıda akademisyen, din alimi ve devlet yetkilisi katıldı.

ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed Malik, panelde yaptığı konuşmada, ilk bölümü yayımlanan ve üç bölüm olması planlanan "Aşırılıkçı Söylemin Çözümlenmesi" ansiklopedisinin önemini vurguladı.

Malik, "Terörizm maalesef son yıllarda yaygınlaşarak gerçekliği ve dinin gayesini perdeledi. Müslümanlar olarak barışı ve hoşgörüyü yaymak temel görevlerimizdendir. Bu entelektüel çalışma ile şeri naslardan bağlamsız ve ilmi olmayan bir şekilde nefret söylemi üretilmesiyle mücadele etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamada da, "Bu ilmi çalışmanın temel amacı dünyadaki Müslüman gençleri, gerçek İslam'la ilgisi olmayan aşırılıkçı yaklaşımlara ve nefret söylemlerine karşı korumak ve aşırılıkçı söylemlerin entelektüel arka planını ortadan kaldırmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ISESCO Genel Sekreteri Ahmed Abadi'nin şu sözlerine yer verildi:

"Bu ansiklopedinin oluşturulmasıyla aşırılıkçı söylemin çözümlenmesi ve dini metinleri şiddet ve nefrete yoran yanlış yaklaşımların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Gençleri aşırılık ve nefret söylemlerinden korumayı amaçlıyoruz. Uzun soluklu derinlikli bir ilmi çalışma olması hasebiyle, dünya genelinde İslam hakkında araştırma yapan bilim insanlarına, üniversitelere ve muhtelif kuruluşlara da yardımcı olabilecek nitelikte bir referans eserdir."